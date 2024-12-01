Ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных

Ученые из Института исследования поведения животных имени Макса Планка (Германия) планируют запустить серию спутников для наблюдения за домашними и дикими животными, такими как собаки, козы и птицы. По словам исследователей, изменения в их поведении можно использовать для прогнозирования природных катаклизмов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Специальные передатчики, установленные на животных, будут передавать данные на спутники, которые начнут работать уже в следующем году. Сначала в рамках проекта планируется запустить шесть спутников.

Эти исследования позволят ученым не только наблюдать за поведением животных, но и изучать, как оно связано с изменениями климата и природными катастрофами. Например, по реакции животных можно будет отслеживать последствия глобальных климатических изменений или предсказывать экстремальные погодные явления.

Ранее подобные исследования уже проводились на Сицилии, на склонах вулкана Этна. Они показали, что дикие животные могут предсказать извержения вулканов: перед катастрофой они проявляли беспокойство и избегали высоких пастбищ. Также на основе поведения сельскохозяйственных животных, таких как овцы и собаки, удалось предсказать несколько крупных землетрясений в горном регионе Абруццо в Италии.

Историки отмечают, что подобные наблюдения за животными были зафиксированы еще в античности. Так, греческий историк Фукидид описывал, как животные покидали город Хелице перед землетрясением в 373 году до н. э. Подобные примеры фиксировались и в более поздние времена, например, в Китае в 1975 году, когда перед землетрясением змеи и крысы покидали свои норы.

Ученые предполагают, что животные способны ощущать тектонические изменения в земле, а также изменяющуюся ионную атмосферу, что помогает им предсказывать природные катастрофы.

Ранее ученые предупредили, что погодные бедствия в мире резко усилятся в ближайшие десятилетия.