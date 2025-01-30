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Военные заявили, что немедленно начали расследование авиакатастрофы в Вашингтоне

Глава Пентагона Хегсет: армия и МО сразу начали расследование ЧП в Вашингтоне

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что минобороны и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы в Вашингтоне. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в социальной сети X.

По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным телеканала CBS, из реки вытащили 18 тел пассажиров.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в подробностях проинформирован о случившемся.

Ранее сообщалось, что в США минимум четыре человека выжили после столкновения вертолета и самолета.

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