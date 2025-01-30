Трампу рассказали в подробностях об авиакатастрофе в Вашингтоне

Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что в полной мере проинформирован об авиакатастрофе, произошедшей вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

«Да благословит Бог их (пассажиров — прим. ред.) души. Спасибо за невероятную работу, проделанную нашими спасателями», – заявил глава государства.

Трамп также пообещал предоставить новую информацию об авиакатастрофе по мере поступления.

Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас). На его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данным Минобороны США, на борту вертолета Black Hawk было трое военных.

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за ЧП. В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак пассажиров самолета и вертолета.

Ранее в Вашингтоне из реки вытащили несколько человек после столкновения самолета и вертолета.