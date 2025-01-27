В московском регионе обновились температурные рекорды

Три новых температурных максимума появились в столичном регионе в понедельник, 27 января. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москве новый рекордный максимум составил +5,6°C, в Можайске — +5,1°C. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха был обновлен в Коломне — +4,8°C, что на 1,5°C выше, чем предыдущее достижение, зафиксированное в 2002 году.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Московской области почти растаял.

27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномально теплый температурный режим в Москве на неделе с 27 января вызван перемещением воздушных масс из Африки.

Также главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Ранее Вильфанд допустил, что январь 2025 года в Москве может стать самым теплым в истории.