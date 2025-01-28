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Синоптик рассказала, какую погоду москвичам ждать в феврале

Синоптик Позднякова: февраль в Москве будет теплее нормы на 2-2,5°C
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Евгений Самарин/mos.ru

Февраль в столице прогнозируется теплее климатической нормы и без постоянного снежного покрова, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предполагается, что температура среднемесячная, конечно, будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5 градуса», — сообщила она.

Синоптик добавила, что снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая.

«Так что такого устойчивого, значительного снежного покрова в феврале ждать не приходится», — подытожила Позднякова.

По ее словам, погоду определят циклоны, которые будут на два-три дня приносить порции тепла, а затем сменяться прохладным воздухом.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что аномально теплый температурный режим в Москве на этой неделе вызван перемещением воздушных масс из Африки. Он сообщил, что супервысокие температуры ожидаются на всей европейской территории страны, а температура в столице будет и дальше повышаться.

Ранее сообщалось, что жара унесет миллионы жизней европейцев.

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