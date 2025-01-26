Синоптик спрогнозировала аномальную весну в столице

Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Я думаю, что метеорологическая весна в этом году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная», — рассказала собеседница агентства.

Позднякова добавила, что метеорологическая весна будет приходить в столичный регион несколько раз — в январе, феврале и окончательно — в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Незадолго до этого ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета спрогнозировали, какой будет погода в России в течение 2025 года. Исследователи отметили, что эта зима стала необычайно мягкой из-за зональной циркуляции атмосферы. Эксперты добавили, что ранней весны в 2025 году ждать не стоит, в марте прогнозируется температурный режим в пределах климатической нормы.

Ранее был назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле.