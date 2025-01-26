Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировала аномальную весну в столице

Синоптик Позднякова: метеорологическая весна придет в Москву несколько раз
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Я думаю, что метеорологическая весна в этом году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная», — рассказала собеседница агентства.

Позднякова добавила, что метеорологическая весна будет приходить в столичный регион несколько раз — в январе, феврале и окончательно — в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Незадолго до этого ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета спрогнозировали, какой будет погода в России в течение 2025 года. Исследователи отметили, что эта зима стала необычайно мягкой из-за зональной циркуляции атмосферы. Эксперты добавили, что ранней весны в 2025 году ждать не стоит, в марте прогнозируется температурный режим в пределах климатической нормы.

Ранее был назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами