Гигантскую черепаху спасли во время пожаров в Лос-Анджелесе

Популярная в TikTok черепаха спаслась от пожаров в Лос-Анджелесе

Гигантскую черепаху по кличке TipToe спасли во время пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«80-килограммовая TipToe была среди участников эвакуации — спасатели выносили ее из задымленного Палисейдс (район в Лос-Анджелесе. — «Газета.Ru») в большом контейнере», — говорится в материале.

Хозяйка животного Кейтлин Дорн сняла для своих 4,5 млн подписчиков в TikTok, как ее семья и животные спасались от огня. После этого она опубликовала в своем аккаунте видео из семейного дома, на котором видно черепаху, завернутую в прожженное огнем одеяло.

Дорн в эфире канала рассказала, что несколько членов ее семьи живут в районе Палисейдс и потеряли свои дома из-за пожара.

«Самое главное, что мы все выбрались, как вы знаете, благополучно и так быстро, как только могли. Ничего не взяли, но [мне] очень повезло иметь дом за пределами Палисейдс, потому что мои бабушка и дедушка потеряли свой дом, мои родители потеряли свой дом, мои тетя и дядя потеряли свой дом, все 15 друзей, которым я отправляла смс с просьбой проверить, потеряли свои дома», — добавила она.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. Площадь возгорания составляет более 13,44 кв. км.

По предварительным данным банка JPMorgan Chase, ущерб от пожаров оценивается почти в $50 млрд.

Ранее сообщалось, что несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии.