ABC News: 45-килограммовая домашняя черепаха была найдена живой после пожара в США

После пожара в Калифорнии хозяевам удалось найти свою 45-килограммовую домашнюю черепаху, пишет ABC News.

Семья из Альтадины рассказала, что испытала сильную радость и облегчение после того, как домашняя черепаха по кличке Рокки была найдена среди разрушений, вызванных пожаром.

Кадры со спасенной рептилией появились в соцсетях. На них видно, как помощник шерифа бережно несет Рокки к безопасному месту. Владельцы черепахи сообщили, что неоднократно пытались вернуться на свою территорию в поисках любимца, однако им отказывали из-за утечки газа, возникшей на месте происшествия.

Спасатели добавили, что Рокки был найден в своей норе, которую он выкопал, чтобы, судя по всему, укрыться от огня.

Ранее во Флориде спасатели помогли огромному аллигатору, застрявшему в ливневой канализации.