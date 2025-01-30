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В Курской области подготовили законопроект о возвращении переселенцам участков

Хинштейн внес в курскую облдуму законопроект о возвращении переселенцам участков
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Телеграм-канал «Суджа родная»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн направил в областную думу законопроект о возвращении переселенцам их земельных участков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что документ позволит жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки: сначала — в безвозмездное пользование, а затем — в собственность.

Врио губернатора обратил внимание на то, что земля должна оставаться за гражданами, даже если они сейчас выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат.

«Рассчитываю на оперативное рассмотрение инициативы депутатами и ее поддержку», — добавил Хинштейн.

25 января Хинштейн заявил о намерении увеличить объемы строительства жилья из-за его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья. На встрече с местными жителями он отметил, что работа по выдаче документов по утрате жилья нормализовалась, но актуальной остается проблема реализации сертификатов.

До этого Хинштейн рассказал о создании координационного совета, который будет заниматься решением проблем жителей приграничных районов.

Ранее сообщалось, что в Курской области срок действия жилищных сертификатов увеличат до 12 месяцев.

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