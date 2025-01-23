В РФ создан совет по решению проблем жителей курского приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о создании координационного совета, который будет заниматься решением проблем жителей приграничных районов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Совет, по словам врио главы региона, будет служить платформой для открытого и искреннего общения.

«В него (совет — прим. ред.) войдут не только чиновники, представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане – те, чьи проблемы нам предстоит решать. Именно такой алгоритм — представительство жителей через инициативные группы от каждого района — ранее предложили сами куряне», — говорится в сообщении.

До этого Хинштейн заявил о недоверии к чиновникам Курской области.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить», — сказал он, добавив, что материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Ранее Хинштейн проверил цены на продукты в сетевых магазинах Курска.