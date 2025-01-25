В Курской области увеличатся объемы строительства жилья

Хинштейн: объемы строительства жилья для курян увеличатся из-за его нехватки

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении увеличить объемы строительства жилья из-за его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало темой встречи с более чем тысячью жителей трех районов региона, которая длилась около пяти часов.

Хинштейн подчеркнул, что необходимо выработать новые решения, так как многие из поднятых вопросов не имели аналогов. Он отметил, что работа по выдаче документов по утрате жилья нормализовалась, но актуальной остается проблема реализации сертификатов.

Также обсуждались вопросы льготного кредитования, комендантского часа и помощи предпринимателям. Хинштейн призвал к совместной работе для решения накопившихся проблем и поблагодарил жителей за открытый разговор. «Только вместе мы сможем преодолеть сложности», — резюмировал он.

23 января Хинштейн сообщил о создании координационного совета, который будет заниматься решением проблем жителей приграничных районов.

Ранее Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в Курской области.