Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области увеличатся объемы строительства жилья

Хинштейн: объемы строительства жилья для курян увеличатся из-за его нехватки
close
Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о намерении увеличить объемы строительства жилья из-за его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья. Об этом сообщает РИА Новости.

Это стало темой встречи с более чем тысячью жителей трех районов региона, которая длилась около пяти часов.

Хинштейн подчеркнул, что необходимо выработать новые решения, так как многие из поднятых вопросов не имели аналогов. Он отметил, что работа по выдаче документов по утрате жилья нормализовалась, но актуальной остается проблема реализации сертификатов.

Также обсуждались вопросы льготного кредитования, комендантского часа и помощи предпринимателям. Хинштейн призвал к совместной работе для решения накопившихся проблем и поблагодарил жителей за открытый разговор. «Только вместе мы сможем преодолеть сложности», — резюмировал он.

23 января Хинштейн сообщил о создании координационного совета, который будет заниматься решением проблем жителей приграничных районов.

Ранее Хинштейн призвал сделать публичными списки пропавших в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами