Срок действия жилищных сертификатов для граждан из приграничных районов Курской области будет продлен с 6 до 12 месяцев. Об этом сообщил временный губернатор Александр Хинштейн во время встречи с представителями инициативных групп из этих районов, пишет ТАСС.

«Тот, кто хочет подождать возвращения на свою малую родину, должен иметь такую возможность. Поэтому, если люди поддерживают этот подход, у нас подготовлены изменения, где увеличивается срок реализации сертификатов при приобретении жилья до 12 месяцев», – отметил он.

Кроме того, врио губернатора добавил, что срок действия сертификатов на строительство жилья увеличивается до 36 месяцев. «Мы хотим, чтобы люди могли приобрести или построить новое жилье в тех местах, где они жили ранее. Однако не все районы сейчас являются безопасными для возвращения,» – подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что право на сертификат не утрачивается по истечении 12 месяцев, и граждане все равно смогут получить новый сертификат.

В 2023-2024 годах жителям Курской области выдано более 4,4 тыс. жилищных сертификатов. Списки на получение новых сертификатов проверены и направлены в Минстрой России, процесс их выдачи будет продолжен.

27 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинских сил на Курскую область обернулось серьезной неудачей для Украины. По мнению эксперта, эта операция ослабляет ВСУ и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках фронта.

Ранее Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области.