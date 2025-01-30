В США автор «матери всех санкций» решил обжаловать свой приговор

Экс-сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, приговоренный к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции и лоббировании интересов других стран, собирается обжаловать решение суда. Об этом сообщает NBC News.

«Менендес не признал себя виновным и пообещал обжаловать приговор. Покидая суд, заявил, что стал жертвой «политической охоты на ведьм», — говорится в публикации.

Адвокаты 71-летнего экс-сенатора подчеркнули, что он проживет остаток своих дней «как социальный и политический изгой». Прокуроры утверждали, что длительный тюремный срок был необходимым, учитывая «властное положение» Менендеса.

Незадолго до этого стало известно, что Менендеса приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств. По данным газеты New York Post, он плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении.

В середине июля 2024 года стало известно, что американского сенатора признали виновным в коррупции. Также его обвинили в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. В том же месяце он подал в отставку.

Сенатор отрицал свою вину по всем пунктам. До этого он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции.

Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. Он известен как один из авторов закона о «матери всех санкций» против России в ответ на предпринятую ею специальную военную операцию на Украине.

Ранее сообщалось, что в США проверят чиновников на лояльность к Трампу.