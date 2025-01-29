В Нью-Йорке автора «матери всех санкций» против РФ Менендеса посадили на 11 лет

В Нью-Йорке бывшего сенатора США от Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Роберта Менендеса приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран. Об этом пишет газета New York Post.

«Менендес плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении», — говорится в публикации.

На суде адвокаты экс-сенатора утверждали, что он просто «выполнял свою работу», помогая избирателям и занимаясь «дипломатией». Прокуроры просили судью отправить Менендеса в тюрьму минимум на 15 лет.

В середине июля 2024 года стало известно, что американского сенатора признали виновным в коррупции. Также его обвинили в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. В том же месяце он подал в отставку.

Сенатор отрицал свою вину по всем пунктам. До этого он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции.

Менендес занимал пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет. Он известен как один из авторов закона о «матери всех санкций» против России в ответ на предпринятую ею специальную военную операцию на Украине.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России.