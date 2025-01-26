В США проверят чиновников на лояльность к Трампу

AP: В США проверяют кандидатов на должности в Белом доме на лояльность к Трампу

Специально назначенные комиссары интенсивно проверяют кандидатов на должности в администрации президента США Дональда Трампа на лояльность к новому лидеру страны. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Соискатели работы, надеющиеся присоединиться к новой администрации Трампа, сталкиваются с серией интенсивных проверок на лояльность», — говорится в публикации.

По данным агентства, кандидаты должны рассказать, как именно они поддерживали Трампа на выборах прошлого года. В качестве доказательств лояльности кандидатам необходимо показать данные о волонтерстве, сборе средств, обходе домов с агитационной политикой, а также предоставить список своих аккаунтов в социальных сетях.

АР также утверждает, что отбор подразумевает ответ на вопрос, какая часть предвыборного послания президента Трампа наиболее привлекательна для кандидата. Кроме того, кандидату следует пояснить свою позицию.

По данным агентства, проверяющие комиссары ищут даже малейшие расхождения между активностью кандидатов и политикой Трампа «Америка прежде всего». Утверждается, что негативного поста в соцсетях или фотографии с оппонентом Трампа было достаточно для того, чтобы некоторые заявки на работу были отклонены.

До этого сообщалось, что Трамп может оказаться главой самой богатой администрации президента США в истории. В случае, если кандидаты американского президента будут утверждены сенатом, то в новую команду войдут 14 миллиардеров с совокупным состоянием более $450 миллиардов, что превышает ВВП более чем 160 стран.

Ранее в США сообщили о расколе в команде Трампа.