Обвиненный в коррупции сенатор Менендес подал в отставку

В США сенатор Роберт Менендес, признанный судом виновным в коррупции, подал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Демпартии в сенате.

«Председатель изложил сенату сообщение относительно отставки сенатора Менендеса», — уточнили в сообщении.

Так завершилась почти 30-летняя карьера Менендеса в конгрессе.

В середине июля стало известно, что американского сенатора признали виновным в коррупции. Также его обвинили в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. 18 июля он пообещал уйти в отставку.

Сенатор отрицает свою вину по всем пунктам. До этого он обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции. Менендесу грозит до 20 лет тюрьмы, но он может подать апелляцию.

Ранее конгрессмен пришел в маске Путина на слушания по импичменту Байдена.