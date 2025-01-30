Пассажиры подавшего сигнал бедствия рейса вылетели в Москву

Самолет рейса Дубай — Москва, совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столичный аэропорт Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс DP992 вылетел из астраханского аэропорта в 00:00 по местному времени (23:00 мск 30 января) в четверг. Прибытие резервного самолета в столицу ожидается в 01:30 мск.

29 января в экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс DP992 Дубай — Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. По данным сервиса FlightRadar24, лайнер снизился и продолжил полет по маршруту.

Позже Boeing 737 сел в Астрахани. По информации экстренных служб, самолет подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Пассажиры и экипаж не пострадали.

28 января в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами. Все они, а также члены экипажа воздушного судна вовремя эвакуировались с помощью надувных трапов.

Ранее сообщалось, что в самолете во время рейса из Ташкента в Нью-Йорк родился ребенок.