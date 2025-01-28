В самолете во время рейса из Ташкента в Нью-Йорк родился ребенок

На борту Uzbekistan Airways во время перелета Ташкент — Нью-Йорк родился ребенок

Самолет Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента в Нью-Йорк, экстренно приземлился из-за рождения ребенка на борту. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

«В день 33-летия авиакомпании на борту рейса HY101, следовавшего из Ташкента в Нью-Йорк, произошло невероятное событие. Во время полета у одной из пассажирок начались роды. У пассажирки родился мальчик», — говорится в публикации.

По случайности на борту оказались акушер и хирург, они принимали роды у женщины. После посадки на борт поднялись медики для оказания необходимой помощи. Мать и новорожденного доставили в местную клинику.

В 2023 году на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшем из Москвы в Таджикистан, родился ребенок. На борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. У пассажирки родилась девочка.

В 2024 году на борту самолета «Уральских авиалиний» вновь родился ребенок. Самолет совершал рейс из из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе.

Ранее в Москве на станции метро «Нагатинская» родилась девочка.