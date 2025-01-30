Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США с подачи Трампа расследуют скандал со школьным туалетом

Newsweek: администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом в Денвере
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

Министерство образования США проводит расследование после переоборудования женского туалета в одной из средних школ в Денвере в общий. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Расследование началось после того, как президент Дональд Трамп начал преследовать права трансгендеров с момента своего вступления в должность 20 января», — отмечает издание.

В репортаже местного новостного телеканала сообщалось о создании в школе общего туалета для мужчин и женщин. В результате в образовательном учреждении теперь нет женских уборных. После поступивших жалоб министерство образования организовало проверку.

20 января Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В нем говорится, что пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. Само понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции «гендерной идентичности».

В документе подвергается критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию. Утверждение о том, что мужчины якобы могут определять себя как женщины, а женщины — как мужчины, признано ложным.

Агентство Reuters писало, что государственные учреждения должны будут вернуться к признанию «биологических мужчин и женщин как представителей разных полов».

Ранее Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами