В США с подачи Трампа расследуют скандал со школьным туалетом

Министерство образования США проводит расследование после переоборудования женского туалета в одной из средних школ в Денвере в общий. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Расследование началось после того, как президент Дональд Трамп начал преследовать права трансгендеров с момента своего вступления в должность 20 января», — отмечает издание.

В репортаже местного новостного телеканала сообщалось о создании в школе общего туалета для мужчин и женщин. В результате в образовательном учреждении теперь нет женских уборных. После поступивших жалоб министерство образования организовало проверку.

20 января Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В нем говорится, что пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. Само понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции «гендерной идентичности».

В документе подвергается критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию. Утверждение о том, что мужчины якобы могут определять себя как женщины, а женщины — как мужчины, признано ложным.

Агентство Reuters писало, что государственные учреждения должны будут вернуться к признанию «биологических мужчин и женщин как представителей разных полов».

Ранее Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.