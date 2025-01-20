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Трамп признает существование только двух полов

Reuters: Трамп признает существование только мужского и женского полов
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность одним из первых указов намерен признать существование только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает Reuters.

«Первый приказ обяжет учреждения рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов», — говорится в сообщении.

Также государственные учреждения должны будут вернуться к признанию в формах только мужчин и женщин.

Кроме того, Дональд Трамп собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали.

20 января 2025 года Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее на Западе рассказали о последствиях прихода Трампа для активов в РФ.

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