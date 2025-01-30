В Петербурге задержали замглавы УФАС

Правоохранители задержали заместителя главы Санкт-Петербургского управления антимонопольной службы (УФАС) Екатерину Даниловскую по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Фонтанка».

В УФАС Даниловская возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа.

По данным портала, обыски в УФАС связаны с госзаказом на видеонаблюдение в школах. Поводом для уголовного дела о превышении полномочий стала схема с «профессиональными жалобщиками» — компаниями, срывающими конкурс на заключение контракта по госзаказу. В деле фигурируют жалобы компании «Перспектива», а пострадавшим является подрядчик «Вега-С».

29 января сообщалось, что полиция и ФСБ проводят обыски в УФАС по Санкт-Петербургу. Известно, что правоохранительные органы в среду провели 11 обысков. Мероприятия идут в рамках расследования по части 3 статьи 286 УК — «Злоупотребление служебными полномочиями группой лиц». В отдел на Лиговском проспекте доставили около десяти сотрудников УФАС.

До этого сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского, Василеостровского и Выборгского районов. По предварительным данным, проверки связаны с жалобами на плохую уборку улиц.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.