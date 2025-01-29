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Полиция проводит обыски в петербургском ФАС

Полиция и ФСБ проводят обыски в петербургском управлении ФАС
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Полиция и ФСБ проводят обыски в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. Об этом пишет 47news.

По данным источника, правоохранительные органы провели уже 11 обысков. Отмечается, что мероприятия идут в рамках расследования по части 3 статьи 286 УК — «злоупотребление служебными полномочиями группой лиц».

Сообщается, что в ГСУ на Лиговском проспекте уже доставлены около десяти сотрудников УФАС.

Известно также, что утром 20 января сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского, Василеостровского и Выборгского районов. По предварительным данным, проверки связаны с жалобами на плохую уборку улиц.

До этого сообщалось, что министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, они связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.

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