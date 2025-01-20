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Сразу в пять районных администраций Петербурга пришли с обысками

«Фонтанка»: в районных администрациях Петербурга проходят обыски из-за сосулек
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РИА Новости

Утром 20 января сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского, Василеостровского и Выборгского районов. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, правоохранители также нагрянули в офисы трех управляющих компаний и помещение «Петербургского метрополитена» на Московском проспекте.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг. Его возбудили из-за семи случаев падения сосулек. 78.ru также утверждает, что следствие подозревает лиц, ответственных за уборку городских крыш, в плохом исполнении своих обязанностей.

20 января появился опрос, согласно которому больше всего тех, чье имущество пострадало от падения сосулек и снега, оказалось в Нижнем Новгороде (22,8% опрошенных жителей города), Уфе (20%) и Воронеже (17,7%), а меньше всего — в Перми (10,5%), Санкт-Петербурге (9,3%) и Тюмени (8,3%).

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.

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