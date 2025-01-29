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Москвичам — участникам ВОВ присвоят звания почетных граждан города

Собянин: участникам Великой Отечественной присвоят звания почетных москвичей
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что фронтовикам — участникам Великой Отечественной войны присвоят звания почетных граждан города. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

С инициативой сделать фронтовиков почетными гражданами своих мест жительства ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Собянин, в свою очередь, внес в Мосгордуму предложение удостоить этого звания Бориса Кравцова, и парламентарии поддержали его. Кравцов является единственным в России на данный момент живущим Героем Советского Союза, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

До этого ученые университета «Дубна» посчитали оценку ущерба от частичной оккупации Московской области во время Великой Отечественной войны в современном рублевом эквиваленте. По состоянию на апрель 2023 года цифра составила 6,5 триллионов рублей, об этом «Газете.Ru» рассказали в университете «Дубны».

Ранее в Санкт-Петербурге к 80-летию Победы появятся семь проекций скульптуры «Родина-мать».

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