Москвичам — участникам ВОВ присвоят звания почетных граждан города

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что фронтовикам — участникам Великой Отечественной войны присвоят звания почетных граждан города. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

С инициативой сделать фронтовиков почетными гражданами своих мест жительства ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Собянин, в свою очередь, внес в Мосгордуму предложение удостоить этого звания Бориса Кравцова, и парламентарии поддержали его. Кравцов является единственным в России на данный момент живущим Героем Советского Союза, удостоенным этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

До этого ученые университета «Дубна» посчитали оценку ущерба от частичной оккупации Московской области во время Великой Отечественной войны в современном рублевом эквиваленте. По состоянию на апрель 2023 года цифра составила 6,5 триллионов рублей, об этом «Газете.Ru» рассказали в университете «Дубны».

Ранее в Санкт-Петербурге к 80-летию Победы появятся семь проекций скульптуры «Родина-мать».