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Подсчитан ущерб от частичной оккупации Московской области во время ВОВ

Университет Дубны: Московская область потеряла 6,5 трлн руб за три месяца ВОВ
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Анатолий Гаранин/РИА Новости

Ученые университета «Дубна» посчитали оценку ущерба от частичной оккупации Московской области во время Великой Отечественной войны в современном рублевом эквиваленте. По состоянию на апрель 2023 года цифра составила 6,5 триллионов рублей, об этом «Газете.Ru» рассказали в Университете «Дубны».

В 2023 году в университет «Дубна» поступил заказ от прокуратуры Московской области провести оценку экономического ущерба от частичной фашистской оккупации Московской области, которая продолжалась с октября 1941-го по конец января 1942-го в современном рублевом эквиваленте. Согласно документам из государственного архива, этот ущерб в рублях на 1 февраля 1942 года составлял 7,13 миллиардов рублей.

«Мы выбрали вариант пересчета через золотой эквивалент. На фондовом рынке советский рубль не конвертировался, поэтому напрямую пересчитать рубли в золото было невозможно. Но был официальный курс рубля к доллару. Сложность состояла в том, что их было два: для расчетов по лендлизу – 5 рублей за 1 доллар, для экспортно-импортных операций — 12 к 1. Так что мы получили две цифры – по двум разным курсам. По состоянию на апрель 2023 года, первая цифра составила 6,5 триллиона рублей, вторая – 2,7 триллиона рублей. Но курс расчетов по лендлизу все-таки можно считать более достоверным», — рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой цифровой экономики и управления университета «Дубна» Ян Шокин.

6,5 триллиона рублей — это цифра, полученная на апрель 2023 года. При сегодняшнем курсе рубля она вырастает еще на 20%.

По словам Яна Шокина, подобный подсчет экономического ущерба в сегодняшнем эквиваленте проводили эксперты из Санкт-Петербурга по блокаде Ленинграда – там получилась цифра порядка 35 триллионов сегодняшних рублей. Но если частичная оккупация Московской области длилась 3 месяца, то блокада Ленинграда почти 30 месяцев (872 дня).

После пересчета экономического ущерба от частичной оккупации Московской области 1941–1942 года в сегодняшнем эквиваленте группа исследователей из университета «Дубна» при поддержке и.о. ректора университета Андрея Деникина продолжила исследование темы уже за весь период Великой Отечественной войны.

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