Наемники из Европы сдались после захвата Гомы повстанцами в ДР Конго

NT: почти 300 наемников из Европы сдались после захвата Гомы повстанцами в ДРК

Почти 300 наемников из стран Европы, сражавшихся на стороне армии Демократической Республики Конго (ДРК), сдались после захвата конголезского города Гома повстанческой группировкой «Движение 23 марта» («М23») и прибыли в Руанду. Об этом сообщает газета The New Times.

«В Руанду прибыли в общей сложности 288 европейских наемников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство наемников являются гражданами Румынии.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.