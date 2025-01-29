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В России могут ввести наказание за продажу своих банковских карт

Baza: в России могут ввести ответственность за продажу своих банковских карт
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Shutterstock

В России планируют ввести уголовное наказание за продажу своих банковских карт. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Таким образом правительство планирует бороться с дроперами — людьми, продающими карты, которые в дальнейшем нередко используют мошенники для зачисления средств, похищенных у обманутых россиян. Такие карты покупают за сумму до 40 тысяч рублей. «Живут» они обычно около одного дня.

Как сообщил источник, несколько дней назад состоялось заседание правительственной комиссии, на котором обсуждался вопрос борьбы с мошенниками, где и была поднята тема возможности введения уголовного наказание за продажу карты.

Мошенники ежедневно звонят доверчивым россиянам, пытаясь выманить их личные финансовые средства, используя уговоры, запугивание и другие возможные методы. Помимо перевода денег они также зачастую требуют совершить незаконные действия. Недавно, в Москве телефонные мошенники убедили школьника поджечь здание администрации столичного района Внуково.

В январе 2025 года девушка из Москвы отдала аферистам сбережения семьи и чуть не подожгла чужую машину. Она отдала курьеру все драгоценности, которые были у ее семьи.

Ранее в Татарстане школьница перевела мошенникам зарплату матери за игровую валюту.

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