В Москве телефонные мошенники убедили школьника поджечь управу района Внуково

В Москве телефонные мошенники убедили школьника поджечь здание администрации столичного района Внуково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, школьник разбил окно здания администрации района и кинул туда бутылку с зажигательной смесью. Вскоре подростка задержали. Выяснилось, что он учится в восьмом классе одной из московских школ.

Юноша действовал якобы по указаниям телефонных мошенников. По предварительным данным, звонили злоумышленники из Украины. Перед тем, как убедить школьника поджечь здание администрации района, они якобы вымогали у подростка миллион рублей. Школьник взял деньги у родителей и перевел аферистам.

«Параллельно мошенники позвонили родителям этого мальчика и заявили, что их сын похищен, а для его освобождения необходим выкуп. Перевод денег мошенникам оказался сорван случайно: дочь отца восьмиклассника почувствовала неладное и вызвала полицию», — говорится в материале.

Уточняется, что полицейские пресекли общение школьника с мошенниками.

В январе 2025 года девушка из Москвы отдала аферистам сбережения семьи и чуть не подожгла чужую машину. Она отдала курьеру все драгоценности, которые были у ее семьи.

Позже ее убедили поджечь иномарку сторонника СВО — автомобиль с символом Z. Москвичка согласилась и уже пошла к авто с канистрой бензина, но ее задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как скрыть свой информационный след в Сети от мошенников.