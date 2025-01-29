В Татарстане школьница перевела мошенникам зарплату матери за игровую валюту

В Лениногорском районе Татарстана мошенники выманили у ребенка деньги матери, пообещав бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты пропали деньги. Выяснилось, что к краже средств невольно оказалась причастна 10-летняя дочь заявительницы.

Девочка узнала о якобы бесплатной раздаче игровой валюты в популярной онлайн-игре. Она подписалась в мессенджере на аккаунт, после чего ей пришло сообщение о необходимости указать свой возраст и никнейм в игре, а также скриншот разблокированного телефона кого-то из взрослых родственников. После получения информации, мошенники стали угрожать ребенку возбуждением уголовного дела в отношении ее матери.

Злоумышленники убедили запуганную школьницу войти в банковское приложение на телефоне матери и перевести с него деньги. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Туле пенсионер испугался за безопасность денег и отдал аферистам более 13 млн рублей.