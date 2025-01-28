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Москвичка отдала мошенникам сбережения семьи и чуть не подожгла чужую машину

Москвичка отдала мошенникам сбережения и чуть не подожгла машину сторонника СВО
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Shutterstock

Москвичка отдала мошенникам все сбережения семьи, а потом едва не подожгла машину сторонника СВО. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мошенники убедили 22-летнюю Анастасию задекларировать все сбережения и ценности. Она отдала курьеру все драгоценности, которые были у ее семьи.

Позже ее убедили поджечь иномарку сторонника СВО — автомобиль с символом Z. Анастасия согласилась и уже пошла к авто с канистрой бензина, но ее задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело.

Недавно аналитики компании Bi.Zone рассказали, как изменится тактика телефонных мошенников в 2025 году. Специалисты подчеркивают, что мошенники от комбинирования звонков и SMS они переходят к активному использованию мессенджеров, тенденция к которому усилилась во второй половине 2024 года.

Недавно мошенники, переписываясь в мессенджере с юной москвичкой, убедили ее отдать им более 1,6 миллиона рублей.

Ранее россиянам рассказали, как скрыть свой информационный след в Сети от мошенников.

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