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В Совфеде предложили сократить прием на обучение по невостребованным специальностям

Матвиенко: нужно сократить прием на обучение по невостребованным специальностям
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sakha.gov.ru

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием на обучение по невостребованным специальностям. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Матвиенко, нужно, наоборот расширять количество студентов ПТУ, которые получают востребованные профессии.

«Много лет говорится, что мы готовим много тех специалистов, которые не востребованы экономикой. Не нужны столько специалистов, не буду их называть, чтобы не оскорблять ту или иную профессию. Все известно», — отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что эффект от подобных мер будет виден только через пять лет. Стоит увеличить нагрузку на специальное профессиональное образование.

До этого Матвиенко призвала бороться с практикой привлечения репетиторов для сдачи школьных экзаменов.

Она попросила комитет по науке, образованию и культуре проработать данный вопрос.

Также зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что если выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ для поступления в вузы, то это ограничит возможность продолжить обучение для многих молодых людей.

Ранее была раскрыта сумма, которую российские школьники за год тратят на подготовку к ЕГЭ.

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