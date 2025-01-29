В Совфеде предложили не привлекать репетиторов для сдачи школьных экзаменов

Матвиенко: нужно бороться с привлечением репетиторов для сдачи экзаменов в школе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с практикой привлечения репетиторов для сдачи школьных экзаменов. Ее слова передает ТАСС.

«Нужно бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам дорогостоящих репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов. <...> У всех должен быть равный доступ к образованию», — поделилась Матвиенко.

Она попросила комитет по науке, образованию и культуре проработать данный вопрос.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что если выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ для поступления в вузы, то это ограничит возможность продолжить обучение для многих молодых людей.

Он раскритиковал соответствующую инициативу, напомнив, что в России и без того наблюдается дефицит кадров.

Ранее была раскрыта сумма, которую российские школьники за год тратят на подготовку к ЕГЭ.