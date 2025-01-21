Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта сумма, которую российские школьники за год тратят на подготовку к ЕГЭ

Депутат Смолин: за год школьники тратят на репетиторов по ЕГЭ 450 млрд рублей
close
Shutterstock

За один год российские школьники тратят на репетиторов для подготовки к ЕГЭ 450 млрд рублей. Учителя в школах при этом получают значительно меньше репетиторов, рассказал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Подсчет затрачиваемой на репетиторов суммы велся из учета, что одно занятие стоит 1100 рублей, хотя цены могут доходить и до 3 тыс. рублей, отметил депутат. Но даже при минимальных затратах общая сумма оказалась внушительной.

«<…> На репетиторство сейчас тратится порядка 450 миллиардов рублей. Это почти треть расходов федерального бюджета на образование», — подчеркнул Смолин в пресс-центре НСН.

Сейчас ЕГЭ хотят распространить и на выпускников колледжей, желающих поступать в вузы, напомнил депутат. В таком случае им тоже придется тратиться на репетиторов, расходы на эту сферу составят до 60% федерального бюджета на образование, подсчитал он.

Все это только усугубит дефицит кадров в системе образования, считает Смолин. Он напомнил, что по оценке Центра непрерывного образования при РАНХиГС при нормальной нагрузке дефицит составляет 250 тыс. учителей.

«Одна из причин нехватки учителей в том, что оплата их труда значительно меньше доходов репетитора, и учителя уходят в репетиторы. Если закон будет принят, кадровый кризис кадров в образовании у нас еще усугубится», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией.

Ранее эксперт рассказал о недоверии вузов к ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами