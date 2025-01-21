Раскрыта сумма, которую российские школьники за год тратят на подготовку к ЕГЭ

Депутат Смолин: за год школьники тратят на репетиторов по ЕГЭ 450 млрд рублей

За один год российские школьники тратят на репетиторов для подготовки к ЕГЭ 450 млрд рублей. Учителя в школах при этом получают значительно меньше репетиторов, рассказал зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Подсчет затрачиваемой на репетиторов суммы велся из учета, что одно занятие стоит 1100 рублей, хотя цены могут доходить и до 3 тыс. рублей, отметил депутат. Но даже при минимальных затратах общая сумма оказалась внушительной.

«<…> На репетиторство сейчас тратится порядка 450 миллиардов рублей. Это почти треть расходов федерального бюджета на образование», — подчеркнул Смолин в пресс-центре НСН.

Сейчас ЕГЭ хотят распространить и на выпускников колледжей, желающих поступать в вузы, напомнил депутат. В таком случае им тоже придется тратиться на репетиторов, расходы на эту сферу составят до 60% федерального бюджета на образование, подсчитал он.

Все это только усугубит дефицит кадров в системе образования, считает Смолин. Он напомнил, что по оценке Центра непрерывного образования при РАНХиГС при нормальной нагрузке дефицит составляет 250 тыс. учителей.

«Одна из причин нехватки учителей в том, что оплата их труда значительно меньше доходов репетитора, и учителя уходят в репетиторы. Если закон будет принят, кадровый кризис кадров в образовании у нас еще усугубится», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией.

Ранее эксперт рассказал о недоверии вузов к ЕГЭ.