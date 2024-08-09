Новые граждане РФ лишатся своего паспорта за отказ встать на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Как указано в документе, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.

До этого в пресс-службе Государственной думы Российской Федерации заявили, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Незадолго до этого в Ростовской области бывшим мигрантам массово выдали повестки в военкомат. Встать на воинский учет вынудили 36 человек.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий иностранцам иметь более 10 сим-карт в РФ.