Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с возможной утечкой вирусов в ДР Конго

Роспотребнадзор: ситуация с лабораторией в ДР Конго находится на контроле

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с лабораторией в Демократической Республике Конго (ДРК) из-за возможной утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что лаборатория в ДР Конго получается финансирование из США.

«Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран», — заявили в ведомстве.

Накануне Международный Комитет Красного Креста (МККК) предупредил стороны конфликта в ДР Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.