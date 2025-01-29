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В Южном Судане упал самолет

В Южном Судане в результате крушения самолета погибли 18 человек
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Южном Судане разбился самолет, на борту которого находились 21 человек. Об этом сообщает сообщает местный портал South Sudan Eagles Media в социальной сети X.

По данным журналистов, 18 человек, включая двух пилотов, погибли. Еще трое находятся в критическом состоянии. Крушение произошло при вылете с нефтяного месторождения Unity.

Незадолго до этого сообщалось, что новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время учебного полета на авиабазе в штате Аляска. Инцидент произошел на авиабазе Эйлсон, где расположен 354-й авиаполк. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью».

28 января в аэропорту южнокорейского Пусана загорелся самолет с 169 пассажирами, всех их удалось вовремя эвакуировать. Предполагается, что пожар начался в хвосте лайнера Air Busan, который должен был вылетать в Гонконг из международного аэропорта Кимхэ.

29 декабря в международном аэропорту Муан потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту находился 181 человек.

Ранее самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной.

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