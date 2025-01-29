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18-летнего жителя Курска осудили на 7 лет за госизмену

Жителя Курска приговорили к семи годам тюрьмы за госизмену
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Григоряну вменяли государственную измену, участие в террористическом сообществе, приготовление к теракту и незаконный оборот взрывчатки. На момент задержания юноше было 17 лет.

Уточняется, что обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему зачли в срок назначенного наказания время, которое он провел в СИЗО.

В январе в ФСБ сообщили, что обвиняемый в государственной измене житель Сургута проведет девять лет в колонии строгого режима, мужчина оказывал финансирование ВСУ. По данным ведомства, он вел переписку с представителями ВСУ в одном из мессенджеров и переводил деньги на поддержку армии Украины.

До этого в Хакасии задержали жителя города Абаза по подозрению в переводе денег для Вооруженных сил Украины.

Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.

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