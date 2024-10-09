Мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду

Мать и сын из Псковской области задержаны по подозрению в госизмене, женщина хотела перевести деньги украинскому гуманитарному проекту. Об этом заявляет Telegram-канал SHOT.

В 2023 году женщина общалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который, как утверждает канал, находится под контролем Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Они собиралась перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета», — пишет SHOT.

Предварительно, заявляет канал, сын также стал общаться с представителем украинского гуманитарного проекта и «захотел пойти служить в ВСУ».

Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Псковской области. Было ли заведено уголовное дело, не сообщается.

На опубликованном SHOT видео женщина извиняется за то, что хотела помогать Украине и говорит, что ее намерения «были ошибочными».

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