Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду

SHOT: мать и сын из Псковской области задержаны за попытку перевести деньги ВСУ

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мать и сын из Псковской области задержаны по подозрению в госизмене, женщина хотела перевести деньги украинскому гуманитарному проекту. Об этом заявляет Telegram-канал SHOT.

В 2023 году женщина общалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который, как утверждает канал, находится под контролем Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Они собиралась перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета», — пишет SHOT.

Предварительно, заявляет канал, сын также стал общаться с представителем украинского гуманитарного проекта и «захотел пойти служить в ВСУ».

Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Псковской области. Было ли заведено уголовное дело, не сообщается.

На опубликованном SHOT видео женщина извиняется за то, что хотела помогать Украине и говорит, что ее намерения «были ошибочными».

9 октября двух 19-летних жителей ДНР отправили в колонии за госизмену.

Ранее Верховный суд утвердил наказание супругам из Курской области за помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами