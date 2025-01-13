Жителя Сургута отправили на девять лет в колонию за финансирование ВСУ

В ХМАО мужчина получил девять лет строгого режима за финансирование ВСУ

Обвиняемый в государственной измене житель Сургута проведет девять лет в колонии строгого режима, мужчина оказывал финансирование ВСУ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.

По данным следствия, обвиняемый вел переписку с неизвестными в одном из мессенджеров и отправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины. В отношении жителя Сургута было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда он признан виновным в государственной измене, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

До этого сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Двое юношей собирались использовать самодельное взрывное устройство (СВУ). У задержанных изъяли компоненты бомбы и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждены уголовные дела.

Ранее жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене.