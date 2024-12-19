Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Хакасии задержали за перевод денег для ВСУ

Жителя Хакасии арестовали на два месяца за госизмену — переводе денег ВСУ

close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Хакасии задержали жителя города Абаза по подозрению в переводе денег для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, 29-летний безработный в ноябре 2022 года перевел ВСУ деньги для покупки автомобильной техники. Сам мужчина на допросе во всем признался.

На россиянина завели уголовное дело по статье «Госизмена». Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

До этого суд в Курске заключил под стражу жительницу Иркутской области, обвиняемую в попытке попасть на украинскую территорию для вступления в ряды ВСУ. Выяснилось, что она специально приехала в Курскую область, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи. Женщину задержали правоохранители.

В середине декабря Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 11 годам колонии 46-летнюю жительницу Мариуполя, которая шпионила для Главного управления разведки минобороны Украины.

Ранее жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами