Жителя Хакасии задержали за перевод денег для ВСУ

В Хакасии задержали жителя города Абаза по подозрению в переводе денег для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, 29-летний безработный в ноябре 2022 года перевел ВСУ деньги для покупки автомобильной техники. Сам мужчина на допросе во всем признался.

На россиянина завели уголовное дело по статье «Госизмена». Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

До этого суд в Курске заключил под стражу жительницу Иркутской области, обвиняемую в попытке попасть на украинскую территорию для вступления в ряды ВСУ. Выяснилось, что она специально приехала в Курскую область, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи. Женщину задержали правоохранители.

В середине декабря Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 11 годам колонии 46-летнюю жительницу Мариуполя, которая шпионила для Главного управления разведки минобороны Украины.

Ранее жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи.