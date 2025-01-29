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Совфед одобрил закон об увеличении взносов за капремонт

Совфед одобрил закон об увеличении собираемости взносов на капремонт до 60%
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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Совете Федерации одобрили закон, предполагающий увеличение с 50% до 60% уровень собираемости взносов на капремонт для домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете. Об этом сообщает РИА Новости.

Законодатели отметили, что на данный момент существует проблема в многоквартирных домах с домовым счетом. Управляющие компании собирают недостаточно средств для проведения работ.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете.

По его словам, ко второму чтению закона была добавлена норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%. Он подчеркнул, что нововведение будет стимулировать жителей платить за коммунальные услуги.

В середине ноября член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что начисление взносов на капитальный ремонт может стать дифференцированным с 2025 года. По его словам, на данный момент средний взнос на капремонт почти в два раза меньше экономически обоснованного — 12,6 рубля за 1 квадратный метр.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.

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