Эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России

Внедрение дифференцированного подхода к расчету платы за капремонт многоквартирных домов может привести к ее значительному росту. Об РИА Новости сообщила директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

»Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие <…> переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт», — уточнили в сообщении.

В числе факторов, влияющих на сумму взноса будет наличие лифта, так как средств для обновления этого оборудования не хватает.

По словам Генцлер, сегодняшние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к росту долгов перед операторами. Эксперт обратила внимание, что экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва, где тариф составляет около 26 рублей с квадратного метра.

«Платежи могут повыситься. например, <…> на 30-50%», - заключила она.

Накануне директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин пояснил, что в данный момент регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт.

Ранее стало известно, что москвичам начислят баллы за проведение собраний собственников квартир.