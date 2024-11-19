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В Госдуме рассказали о планах изменить плату за капремонт

Якубовский: плата за капремонт может стать дифференцированной с 2025 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Начисление взносов на капитальный ремонт может стать дифференцированным с 2025 года. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«Предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной», — отметил он.

Якубовский объяснил суть корректировки: собственники квартир в домах, где установлены нуждающиеся в замене лифты, будут платить больше, чем жители домов без лифтов.
Соответствующие поправки разработал Минстрой России, уточнил депутат.

В настоящее время средний взнос на капремонт почти в два раза меньше экономически обоснованного — 12,6 рубля за 1 квадратный метр. Поэтому для успешной реализации программы капремонта нужно довести тариф до реальных показателей, добавил Якубовский.

В начале ноября сообщалось, что по итогам третьего квартала задолженность россиян за капремонт многоквартирных домов выросла на 9,7% и составила 84,89 млрд рублей. С начала года размер долга россиян за капремонт увеличился более чем в 1,5 раза. К концу 2023 года сумма составляла 53,8 млрд рублей.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.

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