Госдума приняла закон о взносах за капремонт

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предполагающий увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

«Сейчас, если владельцы специального счета и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счета переходит на счет регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость», — заявил он.

По словам Кошелева, из-за недостаточных сборов возникает нехватка средств на проведение капитального ремонта. Он добавил, что ко второму чтению закона была добавлена норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%. Он подчеркнул, что нововведение будет стимулировать жителей платить за коммунальные услуги.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что начисление взносов на капитальный ремонт может стать дифференцированным с 2025 года. По его словам, на данный момент средний взнос на капремонт почти в два раза меньше экономически обоснованного — 12,6 рубля за 1 квадратный метр. Якубовский подчеркнул, что для успешной реализации программы капремонта нужно довести тариф до реальных показателей.

Ранее эксперт предрекла резкий рост платы за капремонт жилых домов в России.