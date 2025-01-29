Правительство России внесет в Госдуму законопроект об увеличении военных пенсий

Картаполов: кабмин внесет в ГД законопроект об индексации военных пенсий на 9,5%

Правительство России подготовило и в ближайшее время планирует внести в Государственную думу законопроект, который увеличит размер пенсий военнослужащих на 9,5%. Об этом журналистам заявил глава комитета Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Правительством РФ подготовлен законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму», — сказал он.

Картаполов отметил, что комитет Государственной думы по обороне поддержит законопроект, в оперативном порядке подготовит его для рассмотрения во время пленарного заседании палаты.

Он добавил, что федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено повышение денежного довольствия военных на 4,5% с 1 октября.

22 января президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия.

Ранее экономист заявил, что инфляция в России может снизиться до 5-6% в 2025 году.