В Рязанской области нашли подозрительную «мигающую коробку»

«Мигающая коробка» упала на территории поселка Чучково в Рязанской области. Об этом пишет местный новостной портал YA62.ru.

По информации журналистов, предмет прилетел на парашюте.

«Место происшествия охраняли военные, <...> были вызваны саперы», — говорится в материале.

Другие подробности о произошедшем к текущему моменту не поступали. Власти также не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

24 января на парковке около жилого дома по 3-й улице Марьиной рощи в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и саперы, которые оцепили потенциально опасную зону.

17 января в мусоросборнике многоэтажного жилого дома на улице Головачева в российской столице нашли напоминающий гранату предмет. Жильцы обратились в правоохранительные органы и профильные ведомства, сотрудники которых оцепили территорию вокруг здания и провели проверку. Как рассказали в экстренных службах, обнаруженная вещь оказалась муляжом.

Ранее полицейские оцепили Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге из-за обнаружения подозрительного предмета.