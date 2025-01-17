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В Москве завершили проверку на месте обнаружения похожего на гранату предмета

РИА Новости: найденный в Москве предмет, напоминающий гранату, оказался муляжом
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Похожий на гранату предмет, найденный в мусоросборнике 14-этажного жилого дома на улице Головачева в Москве, оказался муляжом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

Источник агентства рассказал, что прибывшие на место происшествия специалисты уже завершили проверку.

«Муляж», — добавил он.

Утром 17 января в мусоросборнике многоэтажного жилого дома на улице Головачева, расположенной на юго-востоке Москвы, нашли напоминающий гранату предмет. После этого на место происшествия прибыли саперы и кинологи, а сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания.

Накануне журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили об обнаружении подозрительного предмета на Лубянской площади в центре российской столицы. Сюда прибыли сотрудники силовых структур и дежурные расчеты пожарных, которые оцепили потенциально опасную зону и начали проверку.

Позже стало известно, что угроза не подтвердилась. На этом фоне специалисты сняли оцепление в районе Лубянской площади.

Ранее в Ростовской области на колесах поезда обнаружили сразу 10 подозрительных предметов.

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