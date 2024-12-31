Дворцовую площадь в Петербурге оцепили

В Санкт-Петербурге оцеплена часть Дворцовой площади из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По предварительным данным, причиной стало найденный бесхозный пакет.

Накануне, в ночь на 31 декабря, в городе из-за сильного ветра был ограничен доступ к новогодней ели на Дворцовой площади. Вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что порывы ветра раскачивали дерево, поэтому специалисты укрепили его основание и добавили дополнительные тросы для фиксации ствола с обеих сторон, чтобы предотвратить его наклон. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года специалисты дежурят на Дворцовой площади и защищают главную городскую ель от ветра.

По информации издания «Фонтанка», площадь оставалась пустой в течение 31 декабря, и людей начали пускать только вечером.

Кроме того, в канун Нового года в центре Петербурга прошел рейд по проверке документов у мигрантов, в результате которого несколько иностранцев были задержаны.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу) в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве.