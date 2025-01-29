Мурманский аэропорт временно закрыли

В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта Мурманска

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном Telegram-канале.

«Экипажи воздушных судов (ВС), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — говорится в посте.

Ночью ограничения, связанные с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, вводились в аэропорту Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта разослало авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые российские военнослужащие используют для отражения атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее два рейса в Пензу задержались из-за вводившихся в аэропорту ограничений.