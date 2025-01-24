Два рейса в Пензу задержались из-за вводившихся в аэропорту ограничений

Рейсы из Москвы и Сочи в Пензу задержались из-за приостановки работы аэропорта

Прибытие двух самолетов, следовавших в Пензу, задержали из-за вводившихся в местном аэропорту ограничений на работу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло воздушных гаваней в Сочи и Москве.

Из материала следует, что аэропорт в Сочи отложил вылет ночного рейса компании «Азимут» А45037 в Пензу на 3,5 часа. При этом в обратную сторону лайнер должен был вылететь в 5:45 мск, но время отправления сдвинули на 9:00 мск.

«Время (по расписанию) — 1:55 мск. <...> Номер рейса — А45037. Прилетает в Пензу. Отправление: 9:25 мск», — отмечалось на онлайн-табло воздушной гавани в Сочи.

При этом на онлайн-табло компании «Азимут» было указано, что вылет рейса А45038 из Пензы в Сочи отложили почти на семь часов. В графике стояло время 12:30 мск.

Кроме того, с задержкой столкнулись пассажиры рейса компании «Аэрофлот» SU 1544 из Москвы в Пензу.

«[Направление] Пенза. <...> Отправление: 9:30 мск (по расписанию), 11:00 мск (ожидаемое)», — уточнялось на онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.

Ночью 24 января ряд российских регионов подверглись массированным атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего в нескольких аэропортах страны вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

В частности, работу приостановили воздушные гавани в Пензе и Саратове. Ограничения в них были сняты в 7:37 мск.

Ранее в аэропортах в Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты.